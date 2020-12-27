В Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу в салоне «Мерседеса»

Правоохранительные органы задержали автомобиль на Привокзальной площади в Пушкине. Пассажир «Мерседеса» произвел несколько выстрелов в воздух по дороге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился ночью 26 декабря в Пушкине. Пассажир иномарки «Мерседес Бенц Е» вместе со своим другом водителем выпили алкоголя и решили покататься по городу, а заодно пострелять из травматического пистолета.

В итоге, сотрудники ОГИБДД смогли задержать нарушителей возле дома №2 по Привокзальной площади. Оба нарушителей в состоянии опьянения были доставлены в отдел полиции. В отношении стрелявшего заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемый в убийстве знакомой на Будапештской сообщил в полицию о ее суициде. Мужчина задержан состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.