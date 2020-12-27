В Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу в салоне «Мерседеса»

В Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу в салоне «Мерседеса»
В отношении пассажира мера пресечения подписка о невыезде. Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали автомобиль на Привокзальной площади в Пушкине. Пассажир «Мерседеса» произвел несколько выстрелов в воздух по дороге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился ночью 26 декабря в Пушкине. Пассажир иномарки «Мерседес Бенц Е» вместе со своим другом водителем выпили алкоголя и решили покататься по городу, а заодно пострелять из травматического пистолета.

В итоге, сотрудники ОГИБДД смогли задержать нарушителей возле дома №2 по Привокзальной площади. Оба нарушителей в состоянии опьянения были доставлены в отдел полиции. В отношении стрелявшего заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемый в убийстве знакомой на Будапештской сообщил в полицию о ее суициде. Мужчина задержан состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
город Пушкин пьяный водитель стрельба уголвоное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 28 тыс. россиян выявили коронавирус за сутки
В Гатчине проводится проверка после смертельного ДТП со снегоходом и Mercedes
Коронавирус унес жизни 76 петербуржцев за сутки
Почти 4 тыс. жителей Петербурга заразились Covid-19 за сутки
В Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу в салоне «Мерседеса»
Датчик открытия дверей сработал на борту авиарейса Сургут – Петербург
Тесты на коронавирус сдали около 38 тыс. петербуржцев за сутки
Подозреваемый в убийстве знакомой на Будапештской сообщил в полицию о ее суициде