Коронавирус унес жизни 76 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 76 петербуржцев за сутки
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Коронавирусная инфекция забирает жизни жителей Северной столицы ежедневно. За прошедшие сутки в городе скончались 76 человек. Накануне, умерли 82 пациента.

Данные об этом были опубликованы в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 27 декабря. Отмечается, что за весь период пандемии в городе скончались 7 тыс. 378 петербуржцев.

Кроме этого, пополняется статистика и тех, кто смог победить инфекцию. За минувшие 24 часа от болезни вылечились 3 тыс. 128 пациентов. За весь период пандемии – 136 тыс. 239 человек.

Напомним, что всего в городе установлено 227 тыс. 97 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 тыс. 761 был выявлен за прошедшие сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России создадут аналог препарата от Covid-19, которым лечился Трамп. Грант на разработку препарата получил исследовательский центр имени Гамалеи. Планируется создать аналог лекарства, которым лечился действующий президент Америки Дональд Трамп.

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