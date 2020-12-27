Коронавирус унес жизни 76 петербуржцев за сутки

Коронавирусная инфекция забирает жизни жителей Северной столицы ежедневно. За прошедшие сутки в городе скончались 76 человек. Накануне, умерли 82 пациента.

Данные об этом были опубликованы в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 27 декабря. Отмечается, что за весь период пандемии в городе скончались 7 тыс. 378 петербуржцев.

Кроме этого, пополняется статистика и тех, кто смог победить инфекцию. За минувшие 24 часа от болезни вылечились 3 тыс. 128 пациентов. За весь период пандемии – 136 тыс. 239 человек.

Напомним, что всего в городе установлено 227 тыс. 97 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 тыс. 761 был выявлен за прошедшие сутки.

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