Песков сравнил санкции против «Северного потока-2» с рейдерской атакой

Американские санкции в отношении «Северного потока — 2» — это неприкрытая рейдерская атака. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, работа над газопроводом все равно продолжается. Песков добавил, что России приходится существовать в «недружественной и даже враждебной окружающей среде».

Политик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что завершение проекта приближается.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2».