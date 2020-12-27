Великобритания приступила к испытаниям «моментальной вакцины» от коронавируса

Великобритания приступила к испытаниям &#171;моментальной вакцины&#187; от коронавируса
Коктейль из антител введут десяти участникам исследования в два этапа. Фото: pixabay

В Лондоне начались испытания нового препарата Storm Chaser («штормовой охотник»), который предназначен для быстрой выработки иммунитета к коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Guardian, в настоящее время ученые из Университетского колледжа Лондона проводят первую фазу клинических испытаний на людях. Коктейль из антител введут десяти участникам исследования в два этапа. Предполагается, что иммунитет появится в течение нескольких дней после введения инъекции и будет защищать человека от ковида от шести до 12 месяцев.

Создатели Storm Chaser утверждают, что в случае успешных результатов исследования препарат появится в обороте уже весной и будет назначаться в качестве неотложной помощи для предотвращения вспышек коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca.

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