Посол США в Москве отказался от прививки российской вакциной «Спутник V»

Посол США в Москве Джон Салливан отказался прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», которую ему предложили в российском МИД.

Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс сообщила в Twitter, что американский посол поблагодарил министерство за предложение, однако он не хотел бы принимать дозу препарата, которая была предназначена для россиянина.

Росс добавила, что в Соединенных Штатах уже одобрили две вакцины от ковида, которыми также прививают жителей ЕС, Великобритании и Латинской Америки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» людей старше 60 лет. Министр здравоохранения заявил, что клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у старшего поколения подтвердили безопасность и эффективность препарата.