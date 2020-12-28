В Кремле заявили о «припавшей» на фоне COVID экономики России

Экономика России будет восстанавливаться от экономического кризиса весь следующий год. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, экономика России существенно припала на фоне пандемии коронавируса. И добавил, что благодаря решениям, принятым местными властями, экономика РФ просела меньше, чем в других странах.

Песков отметил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», что экономика в РФ является достаточно мобильной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты озвучили фактор торможения экономики РФ после кризиса. Они рассказали, что Россия тратит меньше средств на восстановление после пандемии и вызванного ею кризиса, чем ведущие государства мира.