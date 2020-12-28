В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 748 человек

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 748 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе, лидирует в указанном списке Москва, где за указанный период болезнь подтвердилась у 6 253 жителей. На третьей строчке оказалась Московская область — 1 606 новых инфицированных. В Ленобласти за сутки Covid-19 подхватили 232 жителя.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 6 тысяч петербуржцев попали в больницу с COVID-19 за неделю.