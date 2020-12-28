В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 748 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 748 человек
В городе продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 748 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе, лидирует в указанном списке Москва, где за указанный период болезнь подтвердилась у 6 253 жителей. На третьей строчке оказалась Московская область — 1 606 новых инфицированных. В Ленобласти за сутки Covid-19 подхватили 232 жителя.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 6 тысяч петербуржцев попали в больницу с COVID-19 за неделю.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ресторанные холдинги и торговые сети вошли в состав экспертных советов Петербурга
На Парашютной заметили мужчину, который кидался под машины
За сутки коронавирус унес жизни 75 петербуржцев
Эксперты назвали города, из которых чаще всего звонят мошенники
В России число случаев заражения COVID выросло на 27 787
Петербуржцы заваливают комблаг требованиями перестать солить город
В Петербурге задержаны псевдогадалки и их компаньон. Их жертвами стали пять ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 748 человек