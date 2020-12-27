Более 6 тысяч петербуржцев попали в больницу с COVID-19 за неделю

В Петербурге свободны более 10% коек для коронавирусных больных. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге свободны более 10% коек для коронавирусных больных. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшую неделю, с 20 по 27 декабря, в стационары больниц Петербурга попали 6 140 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Неделей ранее было госпитализировано почти столько же больных.

Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, в настоящее время в петербургских медучреждениях свободны более 10% коек для коронавирусных больных.

Главным событием недели Лисовец назвал открытие нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн в Невском районе города. Новый стационар дал городу более 400 дополнительных коек для инфекционных пациентов.

Также председатель комитета по здравоохранению отметил, что на этой неделе в Северной столице развернули все запланированные пункты вакцинации от ковида.

По его словам, в скором времени начнется вакцинация горожан старше 60 лет. «Ждем официальных документов на этот счет», — заключил Лисовец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге упала недельная заболеваемость коронавирусом.