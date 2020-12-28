Житель Петербурга под воздействием алкоголя вспорол себя ножом

Из квартиры Московского района Петербурга с ножевым ранением увезли в больницу 25-летнего мужчина. Инцидент произошел вечером 27 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире с ранением в брюшной полости обнаружен гражданин Узбекистана.

На месте происшествия задержали хозяев квартиры – мужа и жену. Их доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, находящийся в гостях взял схватил кухонный нож и нанес себе ранение в область брюшной полости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на молодого человека напал неизвестный и нанес ему ножевое ранение в области груди. После этого пострадавший смог преодолеть около полутора километров, после чего его госпитализировали. Курьер скончался в больнице.