В Александровской больнице открывается отделение скорой помощи

В Александровской больнице в Петербурге открывается отделение скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Подразделение было расширено, дооснащено и отремонтировано.

Это позволит сократить время ожидания пациентов в приемном отделении, а соответственно и в машинах скорой медицинской помощи, снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением коронавируса.

Александровская больница перепрофилирована под ковидный стационар с апреля этого года.

В Петербурге за сутки зафиксировано 3748 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе с начала пандемии выявлено 230845 случаев заражения COVID-19. Скончались 7453 человека. Выздоровело 138487 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22338 человек. На карантине находится 1239 человек. Из них 366 — контактные, 873 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти заявили, что городские стационары, принимающие коронавирусных пациентов, работают с максимальными нагрузками. Обстановка по COVID-19 в городе по-прежнему напряженная. За эту неделю в Петербурге выросло на 4% общее число госпитализированных.