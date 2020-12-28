Лжеполицейские похитили в Мурино инженера «Адмиралтейских верфей»

В ночь на 27 декабря в Мурино двое мужчин, выдавая себя за сотрудников полиции, похитили инженера «Адмиралтейских верфей».

Выяснилось, что около 00:30 возле дома №9 по улице Красина наряд ДПС остановил арендованный «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 23-летний житель Вологды, предъявивший удостоверение старшего лейтенанта полиции. Правоохранители засомневались в подлинности документа и решили проверить салон авто.

На заднем сидении находились 33-летний петербуржец и 30-летний инженер «Адмиралтейских верфей» в наручниках. Всех троих доставили в отдел полиции. Пострадавший объяснил, что лжеполицейские задержали его под предлогом сбыта наркотиков, силой затолкали в салон иномарки и повезли в неизвестном направлении. Подозреваемых отправили в изолятор. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские следователи отыскали еще 10 жертв педофила из Янино.