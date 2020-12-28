Почти 60% россиян считают, что отечественное кино стало лучше

В опросе ВЦИОМ, посвященном состоянию российского кинематографа и мультипликации, приняли участие 6 тысяч человек старше 18 лет. Фото: pixabay

В опросе ВЦИОМ, посвященном состоянию российского кинематографа и мультипликации, приняли участие 6 тысяч человек старше 18 лет. Фото: pixabay

По результатам опроса ВЦИОМ, 58% жителей России считают, что за последние 3-5 лет уровень отечественного кинематографа (за исключением телесериалов) и анимации значительно повысился.

При этом среди опрошенных 26% свидетельствуют об однозначном повышении качества фильмов, а еще 32% говорят об определенном улучшении в этой сфере. Кроме того, 19% утверждают, что художественные и анимационные фильмы российского производства за указанный период, наоборот, стали хуже. 5% абсолютно уверены в ухудшении, еще 14% заявляют об этом менее радикально.

Еще 17% участников опроса вообще не заметили изменений в качестве российского кино и мультфильмов. Каждый десятый россиян затруднился составить мнение о текущем положении дел в этой отрасли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссер комедии «Холоп» Клим Шипенко рассказал, почему зрителям так понравился этот фильм.