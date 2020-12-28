В ФРГ заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»

В ФРГ заявили о неизменности позиции по &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция правительства ФРГ по «Северному потоку – 2» останется неизменной. По его словам, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса.

Он также отметил, что «все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц», в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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