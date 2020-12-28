Губернатор заявил, что Петербург будет готов к массовой вакцинации к 31 декабря

Губернатор заявил, что Петербург будет готов к массовой вакцинации к 31 декабря
Беглов заявил, что ближе к концу года Петербургу удалось укрепить свои позиции в борьбе с коронавирусом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

До конца года Санкт-Петербург подготовится к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщил глава города Александр Беглов.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Губернатор заявил в эфире «Радио России», что на прошлой неделе в Северной столице развернули 62 прививочных пункта. Город в полном объеме закупил для каждого пункта холодильники, в которых будут храниться противоковидные препараты.

По словам градоначальника, ближе к концу года Петербургу удалось укрепить свои позиции в борьбе с распространением коронавируса — к 24 декабря коэффициент распространения инфекции снизился до уровня меньше единицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество умерших от COVID-19 в Петербурге выросло на 4%. К счастью, возрастает и число выздоравливающих горожан: за минувшие семь дней из больниц выписали 17 602 пациента.

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