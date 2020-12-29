ФСБ выявила крупную схему мошенничества с зарплатами в РАНХиГС

ФСБ выявила крупную схему мошенничества с зарплатами в РАНХиГС
Возбуждено несколько уголовных дел. Фото: pixabay.com

Сотрудники Российской академии народного хозяйства при президенте РФ совершали хищение бюджетных средств.

Согласно данным центра общественных связей ФСБ, руководящий состав Института государственной службы и управления РАНХиГС организовал преступную схему, – злоумышленники получали деньги от подчиненных. При этом данные средства дополнительно начисляли к заработной плате.

Вычислить данную схему удалось ФСБ с помощью руководства ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». На данный момент возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Один фигурант дела задержан с поличным. Нарушитель получал деньги от сотрудников ВУЗа.

Кроме этого, уголовные дела по некоторым лицам заведены по статье получение взятки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержана «группировка», воровавшая дорогой алкоголь и табак.

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