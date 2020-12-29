В Ленобласти задержана «группировка», воровавшая дорогой алкоголь и табак

В Ленобласти задержана «группировка», воровавшая дорогой алкоголь и табак
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области полиция раскрыла целую серию краж из продуктовых магазинов. Злоумышленники воровали дорогой алкоголь и табачные изделия по ночам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области, подозреваемые были задержаны во время очередной своей ночной «работы». С поличным их доставили в полицию 24 декабря. Участники группировки были уже в автомобиле около 3 часов ночи. В салоне были обнаружены алкоголь и табачные изделия.

По версии следствия, двое мужчин ночью проникли в супермаркет в деревне Гостилицы. Они сломали входную дверь и похитили товар с полок. Ущерб составил 80 тыс. рублей.

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 25 и 29 лет. На данный момент известно о 8 подобных преступлений, которые могли совершить злоумышленники. Общая сумма краж составляет примерно 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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