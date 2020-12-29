Двое петербуржцев подозреваются в угоне «ВАЗ» за 50 тысяч

В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемые похищении отечественного автомобиля.

Сообщение о похищении поступило в отдел полиции 22 декабря. 43-летний мужчина рассказал, что в период с 18:00 21 декабря по 8:00 следующего дня неизвестный похитил «ВАЗ 21041», припаркованный у дома №108 по проспекту Ветеранов.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель оценил машину в 50 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 27 декабря, в ходе оперативных мероприятий был обнаружен похищенный автомобиль, за рулем которого находился 24-летний безработный мужчина. На следующий день стражи порядка задержали его 21-летнего сообщника. Оба мужчины уже были судимы.

Подозреваемым назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге был задержан нетрезвый автоугонщик, попавший в ДТП.