Путин пообещал решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин заявил о том, что для решения вопроса по индексации пенсий нужны дополнительные рассмотрения. Об этом российский лидер заявил сегодня, 29 декабря, в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаилом Шмаковом, сообщает ТАСС.

Во время разговора Михаил Шмаков попросил Владимира Путина вернуться к теме индексации пенсий со словами, что стоит «внимательно просмотреть этот вопрос».

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», – заявил Владимир Путин.

Кроме этого, президент России добавил, что в этом вопросе есть «элементы несправедливости».

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