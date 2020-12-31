В Финляндии выяснили, как музыка вызывает эмоции

В Финляндии выяснили, как музыка вызывает эмоции
Ученые научились определять по активации слуховой и моторной коры, какую музыку слушает человек. Фото: unsplash

Научные сотрудники из Университета Турку в Финляндии выяснили нейронные механизмы влияния музыки на эмоциональные реакции человека.

Участниками исследования стали 102 добровольца. Ученые сканировали их мозг во время прослушивания плейлистов, используя функциональную магнитно-резонансную томографию. Результаты исследования размещены на сайте учреждения.

Благодаря алгоритму машинного обучения специалисты смогли понять, какие области мозга активизируются в момент, когда вызванные музыкой эмоции начинают отделяться друг от друга. Таким образом, ученые научились определять по активации слуховой и моторной коры, какую музыку слушает человек: веселую или грустную.

К примеру, активация моторной коры проявляется, когда ритмичный трек вызывает внутри человека ощущение движения, тогда как сам он остается неподвижным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль.

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