Ученые открыли 12 новых видов живых существ в Атлантическом океане

Ранее неизвестные существа были открыты учеными в Атлантическом океане. Всего сообщается о 12 новых видах.

Специалисты провели пятилетнюю экспедицию, чтобы сделать данные открытия. По информации BBC News, ученые обнаружили новые виды морского мха, моллюсков и кораллов.

Отметим, что исследовали дно океана ученые из 13 стран. Главной их задачей было – изучение химических и физических процессов океана, а также то, как всемирное потепление влияет на среду Атлантики.

В итоге, были обнаружены образованные губками или глубоководными кораллами сообщества, которые помогают жить другим, то есть поддерживают жизнь организмов. Например, рыбы используют их в качестве мест, где можно метать икру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль. Специалисты предположили, что уменьшить болевые ощущения можно, нанося другие повреждения организму