Аналитики рассказали о тратах россиян перед Новым годом

Также, по прогнозу аналитиков, в совокупности товарооборот в России по итогам года не упадет, несмотря на коронавирус, предварительная оценка прироста составляет 1,5% год к году. Фото: pixabay

Также, по прогнозу аналитиков, в совокупности товарооборот в России по итогам года не упадет, несмотря на коронавирус, предварительная оценка прироста составляет 1,5% год к году. Фото: pixabay

Несмотря на сложные экономические условия, вызванные пандемией COVID-19, россияне не экономят на подготовке к Новому году, о чем свидетельствуют результаты исследований аналитиков «СберИндекс».

В период с 21 по 27 декабря траты граждан ожидаемо увеличились, причем их масштабы сопоставимы с расходами прошлых лет. Рост трат составил «плюс 22% (неделя к неделе», с корректировкой на календарный фактор», — уточняют аналитики Сбера.

При этом динамика потребительских расходов сохранилась на уровне плюс 1,1% год к году. При сохранении текущих положительных трендов, годовое снижение потребительских расходов составит 5,8% год к году, а номинальные расходы на продукты вырастут за год на 4,6%. Непродовольственная розница, по предварительным оценкам, закроет год с показателями -2% в годовом выражении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян призывают отказаться от новогодних традиций ради сохранения здоровья и безопасности граждан.