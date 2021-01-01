Министр культуры рассказала о самых ожидаемых новогодних премьерах

Глава российского Минкульта Ольга Любимова назвала наиболее ожидаемые новогодние премьеры отечественного кинопроката.

По словам министра, больше всего зрители ждали выхода мультфильма «Конь Юлий и Большие скачки», премьера которого состоялась 31 декабря. Кроме того, россиян в первый день 2021 года порадует выход второй части отечественного фэнтези «Последний богатырь: корень зла».

По итогам уходящего года, доля российских картин в кинопрокат составила около 50%, что является высоким показателем, передает РИА Новости слова Любимовой. Во многом это объясняется переносом крупных голливудских премьер на 2021-2022 годы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 58% россиян положительно оценивают развитие российского кинематографа в последние 3-5 лет.