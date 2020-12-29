За сутки в мире коронавирусом заразились полмиллиона человек

ВОЗ представила обновленные данные по ситуации с коронавирусом в мире.

За сутки коронавирус нашли у 444 437 человек, с таким диагнозом скончались 9 035 пациентов.

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 80 155 187 зараженных коронавирусом, умерли 1 771 128 человек.

По последним данным, в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжит мутировать, поскольку это естественный процесс, который происходит с каждым вирусом. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.