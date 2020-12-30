«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 1:0.

Гол забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду.