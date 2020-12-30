Обнаружен неожиданный симптом рака легких

От инфекции страдают не только легкие. Фото: Pixabay

От инфекции страдают не только легкие. Фото: Pixabay

Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут говорить наличии рака легких.

Такие проявления, особенно в подмышках или на шее, могут быть признаком того, что болезнь затронула лимфатические узлы, сообщает Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK.

Кроме того, сами лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний. Однако причину образования шишки могут выявить только анализы обследование у врача.

Среди других симптомов рака легких указаны утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отеки лица или шеи, постоянная боль в груди или плечах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Великобритании назвали «глазные» симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака легких. На онкологическое заболевание могут указывать в том числе опущенное веко, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.