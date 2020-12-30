Пассажиры рейса Петербург – Бишкек встретят Новый год в Пулково из-за поломки шасси

Рейс перенесли на другое время. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Рейс перенесли на другое время. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Около 300 человек застряли на Новый год в аэропорту Северной столицы. Самолет с пассажирами должен был улететь в Бишкек еще вечером 29 декабря.

Вылететь по расписанию самолету не удалось из-за непредвиденной технической поломки. Рейс U6 883 остался в Пулково из-за неисправности шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии», передает 78.ru.

Отметим, что самолет должен был взлететь в небо 29 декабря в 23:45. В итоге, рейс был приостановлен. В авиакомпании добавили, что большая часть пассажиров были оповещены об отмене по смс и телефону. Однако некоторые люди застряли в аэропорту. Их около 300 человек. С ними работают представители компании, а также пассажирам предоставили горячее питание и номера в гостинице.

Новое время вылета назначено на 2:25 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково назвали самый популярный рейс на новогодние праздники.