Кинолог посоветовал отказаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег собачников от прогулок со своими питомцами в новогоднюю ночь. По его словам, фейерверки могут спровоцировать панику, и собака, сорвавшись с поводка, убежит и потеряется.

«Страх перед шумом у животных заложен генетически, и даже самая надрессированная собака может испугаться и убежать. Поэтому постарайтесь выгулять вашего питомца до полуночи», — пояснил кинолог.

Он посоветовал выгулять собаку до полуночи, а лучше всего до 19:00, сообщает РИА «Новости».

В случае взрыва петард рядом с вашим питомцем, то не нужно его жалеть, лучше всего делать вид, что ничего не происходит, показывая своим поведением, что собака в безопасности.

«Спокойно возьмите ее за поводок и идите в сторону дома», — отметил кинолог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нейрофизиологи из Венгрии доказали, что активность мозга собак, которые слышат речь хозяина, схожа с явлениями, которые происходят в человеческом сознании при общении с другими людьми. Исследователи подчеркивают, что причиной формирования такой система восприятия необязательно являлась необходимость понимания хозяина.