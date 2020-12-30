Ученые выдвинули новую версию возникновения жизни Земли

Американские исследователи из Института Скриппса выдвинули новую гипотезу, объясняющую происхождение жизни на Земле.

По мнению ученых, первым живым «организмом» на планете могла стать самовоспроизводящаяся смесь ДНК и РНК, возникшая в результате простых химических реакций. Результатами изучения этого вопроса специалисты поделились научном журнале Angewandte Chemie International Edition.

В своей работе ученые ставят под сомнение гипотезу РНК-мира, по условиям которой первыми земными структурами, способными к размножению, были РНК-молекулы. Исследователи считают, что она была слишком «липкой», поэтому новая нить, созданная на её шаблоне, не смогла бы отделиться от «родителя». Обойти эту проблему, как предполагают специалисты, можно было бы химерным молекулам ДНК и РНК.