Ученые планируют вывести устойчивую к экстремальным температурам корову

Ученые планируют вывести устойчивую к экстремальным температурам корову
Ученые планируют вывести морозоустойчивую корову. Фото: Pixabay

Специалисты изучили 100 тысяч мутаций в генах алтайских и якутских коров, чтобы выявить ген морозоустойчивости, обладатель которого станет идеальным животным для суровых условий Сибири.

Планы по выведению морозоустойчивой коровы вынашивают новосибирские ученые, сообщают Вести.ru со ссылкой на ГТРК «Новосибирск». Отмечается, что сейчас исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) наблюдают за животными Якутии и Алтая. Оказывается, эти буренки переносят морозы легче своих европейских родственниц. Хотя молока и мяса дают меньше. Получить идеальную для Сибири породу, считают эксперты, можно путем генного редактирования.

У якутских и алтайских коров выявлены определенные изменения в гене, которые передают сигналы в центр терморегуляции мозга. Возможно, это влияет на холодовую реакцию. В отличие от человека, который с мутацией в этом гене перестает чувствовать холод и боль, корова просто становится более устойчивой к экстремальным температурам.

По мнению ученых, существует еще одна причина морозостойкости крупного рогатого скота. Речь о том же гене, что есть у животных, впадающих в спячку (например, медведей или летучих мышей). У обычных буренок его нет. В ближайшее время планируется расшифровать геном коровы — в будущем это поможет приступить к выращиванию идеальной для Сибири породы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что тюлени общаются под водой при помощи ультразвука. К такому выводу пришли ученые в Антарктиде. По их данным, сигналы, используемые млекопитающими, напоминают звуки битвы из «Звездных войн». А на Филиппинах биологи открыли новый вид змей. Ему дали название Levitonius mirus. Пресмыкающиеся отличаются миниатюрными размерами, живут в почве, практически не выползают на поверхность и питаются дождевыми червями. Другие специалисты нашли самых древних на Земле существ. Ими оказались губки, которые раньше относились к классу водорослей. Однако после ряда генетических исследований их стали причислять к царству животных.

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