Стала известна главная ошибка, часто допускаемая при варке пельменей

Главный совет - добавлять в кастрюлю холодную воду после закипания, чтобы поддерживать равномерную температуру воды, которая не позволит пельменям разваливаться. Фото: pixabay

Главный совет - добавлять в кастрюлю холодную воду после закипания, чтобы поддерживать равномерную температуру воды, которая не позволит пельменям разваливаться. Фото: pixabay

Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл главную ошибку, которую часто допускают при варке пельменей, а также дал советы по их правильному приготовлению.

Многие при варке пельменей часто сталкиваются с тем, что они лопаются и разваливаются в процессе. По словам интернет-пользователя, во избежание этого пельмени не стоит кидать в кастрюлю с кипятком, как обычно принято. Из-за разницы температур при погружении в кипящую воду замороженные пельмени, сухие и непластичные, быстро расширяются, что приводит к печальным последствиям.

Кроме того, при высокой температуре становится клейким крахмал, содержащийся на поверхности теста, из-за чего пельмени слипаются. Чтобы сохранить вкус и текстуру продукта, перед варкой замороженные пельмени нужно замочить в воде на несколько минут — это повысит пластичность теста, и пельмени не лопнут. Температура воды при этом должна быть около 50 градусов.

Главный совет — добавлять в кастрюлю холодную воду после закипания, чтобы поддерживать равномерную температуру воды, которая не позволит пельменям разваливаться.

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