Россиянам назвали частую ошибку при запуске автомобиля

Быстрый запуск наиболее опасен для автомобилей с дизельным мотором. Фото: pixabay

Быстрый запуск наиболее опасен для автомобилей с дизельным мотором. Фото: pixabay

Зачастую водители совершают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля, заявляют эксперты.

Как сообщает портал «Аргументы и факты», правильная настройка электроники в автомобиле зависит от первых секунд после включения зажигания. Отмечается, что прерывать этот процесс, переводя ключ в положение «Старт», не рекомендуется.

По словам эксперта, в особенности придерживаться такого правила стоит в зимнее время, поскольку в этот период электроника современного автомобиля «опрашивает» технические системы и проводит внутреннюю диагностику.

Если машину быстро перевести в рабочий режим, то она работает на усредненных показателях, что может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор. В перспективе это может повлиять на ресурс катализатора.

При этом быстрый запуск наиболее опасен для автомобилей с дизельным мотором. Ошибки при запуске авто могут обернуться неполным сгоранием топлива, неравномерной работой цилиндров, а порой и засорением фильтров продуктами распада солярки.

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