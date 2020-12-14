Роспотребнадзор рассказал о способах обмана в автосалонах

Роспотребнадзор рассказал о способах обмана в автосалонах
Не стоит доверять слишком низким ценам. Фото: pixabay.com

Эксперты призывают насторожиться, если цена на машину слишком низкая.

Эксперты рассказали, как понять, что вас обманывают в автосалонах. Рекомендациями поделились в Роспотребнадзоре.

Если человек решается купить автомобиль в неофициальном салоне, то ему стоит быть внимательным. Должны насторожить очень низкие цены и выгодные кредитные условия. Скорее всего, у сделки будет какой-то подвох.

Сотрудники ведомства посоветовали тщательно изучать отзывы на салоны, прежде чем приобретать там автомобиль. Лучше всего посмотреть несколько сайтов, так как иногда мошенники пишут о себе же хвалебные статьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продолжается рост продаж новых автомобилей. По итогам третьего квартала 2020 года автодилеры Северной столицы реализовали 41 тысячу новых легковых автомобилей, что на 7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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