Толпы и пробки возле торговых центров: как петербуржцы готовятся к Новому году во время пандемии COVID-19

В среду вечером, 30 декабря, в Петербурге образовались заметные пробки — большинство машин скапливаются в районах торговых центров, поскольку горожане, несмотря на разгар пандемии, завершают приготовления к Новому году.
О проблемах с трафиком рассказывают автомобилисты, делясь впечатлениями в социальных сетях. Участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовал фотографию, сделанную из салона автомобиля — за окном машины видна внушительная пробка. Оказывается, на протяжении 40 минут автор поста пытается выехать с парковки возле торгового комплекса «Европолис».
Аналогичная ситуация наблюдалась сегодня в районе станции метро «Пионерская», неподалеку от которой расположены «Сити-Молл» и «Леруа Мерлен». При этом власти Петербурга настойчиво просят горожан свести к минимуму праздничную подготовку, чтобы как можно меньше выходить из дома и избежать повторного всплеска заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в Северной столице едва стабилизовалась и остается крайне напряженной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 29 декабря, Петербург «накрыли» 8-балльные пробки из-за аварий и плохой погоды.