Депутата из Ленобласти осудили за попытку кражи рельс

Депутата из Ленобласти осудили за попытку кражи рельс
Депутат пытался украсть рельсы. Фото: pixabay

В Ленинградской области суд признал муниципального депутата виновным в покушении на кражу железнодорожных рельс. Он получил штраф в 10 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте, депутат признался в содеянном и помог правоохранителям установить все обстоятельства инцидента. Пытаясь загладить вину, он принес извинения РЖД и по своей инициативе сделал пожертвование детскому дому.

В итоге суд назначил депутату наказание в виде штрафа. Он заплатит 10 тыс. рублей.

Отмечается, что муниципал действовал не один: вместе с ним рельсы пытался украсть другой мужчина. В СК уточнили, что материалы дела в отношении соучастника выделили в отдельное производство.

По данным СК, депутата и его друга задержали 7 декабря. Установлено, что на перегоне станций Лебяжье — Краснофлотск они подцепили автомобильным тросом рельс, оттащили его и начали распиливать на куски газорезочным оборудованием. Их заметил патруль полиции. Общая стоимость похищенных рельс составила бы около 15 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали депутата, подозреваемого в краже рельсов.

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