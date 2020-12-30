Борис Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом после Brexit

Борис Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом после Brexit
Борис Джонсон подписал соглашение. Фото: Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о сотрудничестве и торговле с Евросоюзом после выхода государства из состава сообщества.

«Это соглашение знаменует собой новую эру в отношениях Великобритании и ЕС», — заявил британский премьер, ставя подпись под документом.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение от имени Евросоюза, передает ТАСС.

Теперь для вступления в силу документ должны утвердить в палате лордов, а после королева Елизавета II.

Всего стороны подписали три соглашения — о сотрудничестве и торговле, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit.

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