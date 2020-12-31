В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 39 161 человека

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 39 161 человека
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики успели проверить 39 161 человека.

Об этом стало известно в четверг, 31 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 825 человек. Из них 298 — контактные, 527 — на самоизоляции.

Также за указанные период было обработано 4 568 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что будет, если не сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова.

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