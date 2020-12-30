Юрист Екатерина Назарова рассказала, что будет, если не сделать прививку от коронавируса

В Петербурге идет вакцинация от коронавируса. Вслед за медиками прививки начали ставить учителям. Процедура добровольная, но некоторые граждане хотели бы знать, имеют ли право их к этому принудить и что может грозить за отказ. Об этом Gazeta.SPb рассказала руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова.

Обсуждение вакцинации против Covid-19 идет в том числе в группе комитета по образованию в соцсетях. Некоторые подписчики интересуются, зачем у них спрашивают причины, по которым они не хотят прививаться. В ответ на это им отвечают, что эти данные нужны для планирования дальнейшей работы. Иными словами, чтобы понять, какое количество препарата понадобится в начале следующего года.

Вакцинация от коронавируса проводится с добровольного согласия гражданина, напоминает руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова и отмечает, что противопоказаниями к прививке являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания. Об остальных читайте в материале Gazeta.SPb.

Если граждане, подлежащие обязательной вакцинации, например, работники сферы предоставления услуг, медицинских и образовательных организаций, государственные и муниципальные служащие, откажутся от прививки, их могут отстранить от работы, выполнение которой связано с риском заболевания инфекционными болезнями, предупреждает специалист.

Что касается работодателей, в том числе индивидуальных предпринимателей, то в соответствии с осуществляемой деятельностью они обязаны разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. К таким, согласно ст. 35 ФЗ № 52, относятся в том числе профилактические прививки. А прививка против коронавирусной инфекции к тому же входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин решил сделать прививку от коронавируса.