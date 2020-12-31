Утром 31 декабря Петербург спит: пробки составили 1 балл

В Санкт-Петербурге сегодня утром почти нет пробок. Вероятно, жители города высыпаются перед наступлением главного праздника зимы.

Об этом стало известно в четверг, 31 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 8 часам утра на трассах города почти нет «красных» участков. Ухудшение дорожной ситуации ожидается к 9:00 — пробки вырастут до 2 баллов.

Движение затруднено на Большой Пушкарской улице, Каменноостровском проспекте, Садовой улице, набережной Обводного канала, Благодатной улице, Суворовском и Невском проспектах и на Благодатной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается облачная и мокрая погода. Пройдет мокрый снег с дождем, возможны гололедные явления.