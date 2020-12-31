Водитель устроил стрельбу по мужчине, который пнул его машину на 1-й Советской

Водитель устроил стрельбу по мужчине, который пнул его машину на 1-й Советской
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой. Причиной этого стал пинок по машине.

Инцидент произошел в среду, 30 декабря, на 1-й Советской улице. У дома №6 пьяный мужчина ударил ногой автомобиль. После водитель транспортного средства дважды выстрелил из аэрозольного устройства в агрессивного прохожего.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавший самостоятельно обратился за медпомощью, после оказания которой был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого в стрельбе задержали по «горячим» следам. Мужчине предъявлена подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу в салоне «Мерседеса».

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб стрельба


 

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