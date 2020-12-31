Рядом с елкой на Дворцовой площади «заметили» диплодока

В Петербурге перед Новым годом огромный диплодок украсил гирляндой главную елку города. Динозавра на Дворцовую площадь поместил блогер Вадим Соловьев.

Своей новой работой с подписчиками он поделился в Instagram-аккаунте. На выложенной фотографии динозавр жует гирлянду с новогодней ели.

Автор «фантастических тварей» в городе на Неве также добавил, что главный итог уходящего года один — добрались, а это уже не мало. Петербургский художник также поздравил горожан с наступающим Новым годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вадим Соловьев «посадил» в маршрутку гигантского осьминога