Рядом с елкой на Дворцовой площади «заметили» диплодока

Рядом с елкой на Дворцовой площади &#171;заметили&#187; диплодока
Вадим Соловьев опубликовал свою новую работу. Фото: instagram

В Петербурге перед Новым годом огромный диплодок украсил гирляндой главную елку города. Динозавра на Дворцовую площадь поместил блогер Вадим Соловьев.

Своей новой работой с подписчиками он поделился в Instagram-аккаунте. На выложенной фотографии динозавр жует гирлянду с новогодней ели.

Автор «фантастических тварей» в городе на Неве также добавил, что главный итог уходящего года один — добрались, а это уже не мало. Петербургский художник также поздравил горожан с наступающим Новым годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вадим Соловьев «посадил» в маршрутку гигантского осьминога

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