Онколог рассказал о видах рака, которые сложнее всего диагностировать

Онколог рассказал о видах рака, которые сложнее всего диагностировать
Фото: pixabay

Онколог Михаил Мяснянкин рассказал о видах злокачественных опухолей, выявить своевременно которые можно только при помощи полного обследования.

По словам специалиста, вялотекущие образования начинают оказывать заметное влияние на самочувствие пациента уже при последних, самых опасных стадиях заболевания — в некоторых случаях лечение может быть уже не помочь. «Агрессивность» рака зависит от биологии опухоли и скорости её распространения по организму, отметил врач в разговоре с «Пятым каналом».

Чаще всего «медленные» опухоли возникают в области предстательной и молочной желез, а также в желудочно-кишечном тракте. Последние, как считает онколог, особенно опасны тем, что выявить их самостоятельно невозможно, поэтому при первых же вызывающих беспокойство симптомах следует выполнить фиброгастроскопию и фиброколоноскопию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о неожиданном симптоме, который может предвещать развитие рака печени.

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