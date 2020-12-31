Жители Петербурга в последнюю неделю года потратили на бани 6,3 млн рублей

Жители Петербурга в последнюю неделю года потратили на бани 6,3 млн рублей
Причиной пониженного интереса к баням по сравнению с прошлым годом является, скорее всего, коронавирус. Фото: pixabay

В декабре 2020 года петербургские бани заработали меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, в последнюю неделю уходящего года жители Северной столицы «попарились» на 6,3 миллиона рублей.

Соответствующее исследование провел банк ВТБ, его результатами поделилась пресс-служба кредитно-финансовой организации. Согласно аналитикам, с каждой неделей декабря все меньше петербуржцев ходили в бани. В последние семь дней месяца любители бань потратили на 47%, чем за аналогичный период 2019 года.

Одной из возможных причин такой разницы в показателях, по мнению вице-президента ВТБ Алексея Киричека, является пандемия коронавирусной инфекции. Не в последнюю очередь, ковид помешал москвичам прилететь в декабре в город на Неве, чтобы, как в «Иронии судьбы, или с легким паром», сходить в баню.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы на 30% увеличили траты на подготовку к Новому году в онлайн-магазинах.

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