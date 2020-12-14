Петербуржцы стали на 30% больше тратить на товары к Новому году онлайн

Жители Северной столицы стали чаще покупать товары онлайн к Новому году, чем в 2019. Средний чек таких покупок в конце ноября-начале декабря превысил 1,8 тыс. рублей.

Данные об этом предоставил сервис онлайн-покупок Ozon в понедельник, 14 декабря. Отмечается, что в Петербурге и Ленинградской области продажи в категории новогодних товаров возросли в конце ноября на 52%. Средний чек вырос на 30%, что составляет больше 1,8 тыс. рублей.

Чаще всего жители Северной столицы покупают елки, особенно украшенные шишками, ягодами и искусственным снегом. Продажи гирлянд за год выросли в 5 раз, а елочных игрушек на 74%.

По мнению экспертов, такой рост связан с коронавирусными ограничениями. Жители города планируют встречать Новый год дома, так как рестораны закрыты, а путешествия временно недоступны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты узнали, кем хотят быть на Новый год дети в Петербурге.