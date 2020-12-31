Запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января

Запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января
Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Массовые мероприятия численностью более 50 человек остаются под запретом для петербуржцев. Власти приняли решение продлить ограничение до конца января следующего года.

Соответствующее постановление подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко в четверг, 31 декабря. Как сообщает телеканал 78.ru, в документе говорится, что контроль выполнения остается лично за чиновником.

«Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», – сообщается в постановлении.

Кроме этого, мероприятия до 50 человек также организовать не просто. Их нужно согласовывать с комитетом по культуре с 7 января. Заявка должна быть направлена в ведомство не позднее трех дней до начала события.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шесть баров Петербурга оштрафовали ночью за работу во время запрета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по культуре коронавирус массовые мероприятия новости СПб ограничения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января
Жители Петербурга в последнюю неделю года потратили на бани 6,3 млн рублей
Названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT
Рубль потерял шестую часть стоимости за 2020 год на фоне Covid-19
Онколог рассказал о видах рака, которые сложнее всего диагностировать
Эргашев: система здравоохранения Петербурга готова к работе в новогодние ...
Петербург значительно обогнал Москву по числу смертей от COVID за сутки
В армию России отправили на год 128 тыс. человек за осенний призыв