Запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января

Массовые мероприятия численностью более 50 человек остаются под запретом для петербуржцев. Власти приняли решение продлить ограничение до конца января следующего года.

Соответствующее постановление подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко в четверг, 31 декабря. Как сообщает телеканал 78.ru, в документе говорится, что контроль выполнения остается лично за чиновником.

«Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», – сообщается в постановлении.

Кроме этого, мероприятия до 50 человек также организовать не просто. Их нужно согласовывать с комитетом по культуре с 7 января. Заявка должна быть направлена в ведомство не позднее трех дней до начала события.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шесть баров Петербурга оштрафовали ночью за работу во время запрета.