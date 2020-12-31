Шесть баров Петербурга оштрафовали ночью за работу во время запрета – фоторепортаж Gazeta.SPb

В Северной столице продолжаются рейды по проверке соблюдения коронавирусных мер и запретов. Выявлены нарушители, которые заплатят штрафы.

Как сообщают в Смольном, минувшим вечером и ночью проходили проверки в Центральном и Петроградском районах. В итоге, несмотря на запрет, были выявлены бары, которые продолжают принимать посетителей. Ими оказались шесть заведений на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте.

В отношении нарушителей возбуждены административные производства. Они предусматривают штраф до 300 тыс. рублей. Кроме этого, взыскания произойдут и с посетителей заведений. Так 112 петербуржцев отдадут свои деньги за нарушения запретов.

«Мы ввели ограничения, чтобы в праздничные дни не усугубить и без того сложную эпидемическую обстановку. Никто не хочет, чтобы запреты продлевались и ужесточались. Но они обязательны для всех. Нарушители должны нести ответственность», – добавил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как работает общепит Петербурга после запрета на прием посетителей.