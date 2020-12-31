Шесть баров Петербурга оштрафовали ночью за работу во время запрета – фоторепортаж Gazeta.SPb

Шесть баров Петербурга оштрафовали ночью за работу во время запрета – фоторепортаж Gazeta.SPb
Деятельность четырех предприятий общественного питания приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. Фото: пресс-служба ККИ

В Северной столице продолжаются рейды по проверке соблюдения коронавирусных мер и запретов. Выявлены нарушители, которые заплатят штрафы.

Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ
Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ
Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ

Как сообщают в Смольном, минувшим вечером и ночью проходили проверки в Центральном и Петроградском районах. В итоге, несмотря на запрет, были выявлены бары, которые продолжают принимать посетителей. Ими оказались шесть заведений на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте.

Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ
Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ
Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ

В отношении нарушителей возбуждены административные производства. Они предусматривают штраф до 300 тыс. рублей. Кроме этого, взыскания произойдут и с посетителей заведений. Так 112 петербуржцев отдадут свои деньги за нарушения запретов.

Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ
Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ
Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ

«Мы ввели ограничения, чтобы в праздничные дни не усугубить и без того сложную эпидемическую обстановку. Никто не хочет, чтобы запреты продлевались и ужесточались. Но они обязательны для всех. Нарушители должны нести ответственность», – добавил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Владельцы заплатят штрафы. Фото: пресс-служба ККИ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как работает общепит Петербурга после запрета на прием посетителей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
запрет коронавирус новости СПб общепит Смольный штрафы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург значительно обогнал Москву по числу смертей от COVID за сутки
В армию России отправили на год 128 тыс. человек за осенний призыв
В новогодние праздники Ленобласть усиливает работу аварийных служб
Шесть баров Петербурга оштрафовали ночью за работу во время запрета – ...
На Камышовой улице оцепили территорию из-за утечки газа из иномарки
Борис Грачевский переведен в реанимацию с COVID-19
Рядом с елкой на Дворцовой площади «заметили» диплодока
В 2020 году погода в России стала рекордной по многим показателям