Как работает общепит Петербурга после запрета на прием посетителей: фоторепортаж Gazeta.SPb

Как работает общепит Петербурга после запрета на прием посетителей: фоторепортаж Gazeta.SPb
Пустынные залы и террасы, опущенные жалюзи и закрытые двери ресторанов навевают отнюдь не новогоднее настроение. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В среду, 30 декабря, в Северной столице вступил в силу запрет на прием посетителей для заведений общественного питания, который будет действовать до 3 января.

И все же, рестораны и бары продолжают работать, принимая заказы на доставку, а люди продолжают приходить за едой навынос. Как выглядит обычно оживленный центр Петербурга, когда заведения закрыты для посещения, показал корреспондент gazeta.spb.ru.

Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Напомним, что в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года кафе и рестораны Санкт-Петербурга могут работать исключительно навынос и на доставку, нахождение посетителей в залах запрещено. Такие строгие меры были приняты городскими властями с целью не допустить всплеска заболеваемости COVID-19 среди населения, поскольку Новый год — время, когда петербуржцы едва ли не активнее всего посещают заведения.

Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Пустующие рестораны Петербурга перед Новым годом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общепиту продлили время работы — с 4 января рестораны могут принимать посетителей до 23 часов, а не до 19, как предполагалось ранее.

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