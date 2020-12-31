Правительство РФ разрешило переносить туры с кэшбеком до конца 2021 года

Для участия нужно оплатить поездку картой «Мир», на которую и начисляется возврат средств. При стоимости тура до 50 тысяч руб. кешбэк составил 5 тысяч, до 75 тысяч рублей — 10 тысяч, от 75 тысяч и больше — 15 тысяч рублей. На втором этапе программы максимальный размер возврата увеличили до 20 тысяч рублей. Фото: pixabay

Для участия нужно оплатить поездку картой «Мир», на которую и начисляется возврат средств. При стоимости тура до 50 тысяч руб. кешбэк составил 5 тысяч, до 75 тысяч рублей — 10 тысяч, от 75 тысяч и больше — 15 тысяч рублей. На втором этапе программы максимальный размер возврата увеличили до 20 тысяч рублей. Фото: pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туры по России, купленные по программе кэшбека, можно переносить до конца 2021 года, если планы на отдых сорвал коронавирус.

Это решение связано с многочисленными просьбами путешественников к туроператорам и владельцам о переносе поездок, так как на территории запланированного места отдыха вводился режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Туристы опасались, что из-за ограничений их путевки могут аннулировать.

Теперь у российских путешественников есть возможность перенести поездку на дату не позднее декабря 2021 года, чтобы и отдохнуть, и сохранить кэшбек. Напомним, что программа туристического кэшбека стала действовать в России летом — её введение призвано мотивировать граждан путешествовать по внутренним направлениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции в новогоднюю ночь туристам запретят гулять по центрам городов.