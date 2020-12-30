Туристам запретили гулять по центрам городов Турции в новогоднюю ночь

В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет. Фото: unsplash

В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет. Фото: unsplash

Министерство внутренних дел Турции запретило иностранным туристам гулять по центральным улицам и площадям городов в новогоднюю ночь.

Из сообщения турецкого МВД следует, что новые ограничения приняли в целях борьбы с распространением коронавируса. В документе говорится, что запрет распространяется не только на путешественников, но и на местных жителей. Мера будет действовать с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

«В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — цитирует РИА Новости.

Отмечается, что список улиц и достопримечательностей, которые попадают под запрет, определяют власти каждой провинции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция с 30 декабря начнет требовать от туристов тесты на COVID.