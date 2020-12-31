Основатель Skype назвал главные угрозы существованию человечества

Один из разработчиков популярного интернет-сервиса Skype Яан Таллинн перечислил три главных факторах, которые, по его мнению, угрожают существованию человечества.

Наибольшую опасность, как утверждает Таллинн, представляет искусственный интеллект, поскольку сейчас невозможно предугадать, каких вершин достигнет эта разработка в ближайшие несколько десятков лет. Кроме того, исследователи работают над созданием искусственного интеллекта, который может развиваться и создавать себе подобных без участия человека — неизвестно, к каким последствиям могут привести эти эксперименты.

Другой угрозой, нависшей над человечеством, является синтетическая биология, считает основатель Skype. Это направление создает искусственные последовательности ДНК и биологические системы, не встречающиеся в природе. Третьей угрозой Таллинн назвал «неизвестные неизвестности», — то есть, некие проблемы, о существовании которых человечество не подозревает сейчас, но впоследствии они могут стать серьезной бедой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выдвинули новую версию возникновения жизни на Земле.