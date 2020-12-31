Космонавты на МКС остались без новогодних подарков

Космонавты останутся без подарков, но все равно смогут пообщаться с близкими и посмотреть новогодние программы. Фото: pixabay

Космонавты останутся без подарков, но все равно смогут пообщаться с близкими и посмотреть новогодние программы. Фото: pixabay

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) не успеют получить подарки от родных к Новому году из-за того, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» перенесли на февраль.

Космонавтов ждут подарки, рисунки и сюрпризы от семей, но увидят они их, к сожалению, только в феврале. Об этом в четверг, 31 декабря, пишет РИА Новости, ссылаясь на службу психологической поддержки экипажа. При этом своих зарубежных коллег космонавты смогут поздравить, так как новогодние сувениры взяли с собой заранее.

При этом 31 декабря семьи и близкие работников МКС смогут выйти на связь с ними и поздравить их с наступающим праздником. Также на борт станции отправят видеопоздравление от московских волонтеров, записи новогодних развлекательных программ и рождественской службы патриарха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал цели России в области космонавтики.